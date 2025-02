Zelensky | Non permetterò l' occupazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.50 "Non voglio essere io la persona che passa alla storia per avere permesso a Vladimir Putin di occupare il mio Paese e non lo farò mai". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdurante la conferenza di Monaco. "Bisogna fare pressione su Putin" e per questodice di volere andare presto a Washington. E si dice pronto ad accogliere la proposta Usa sullo sfruttamento delle terre rare ucraine. Trump "mi ha detto che Putin vuole mettere fine alla guerra. Ma io gli ho detto che è un bugiardo", dice