Quotidiano.net - Zelensky: Ucraina pronta a negoziati, ma manca un piano USA per la fine della guerra

L'a "parlare di tutto" e acostruttivi, ma gli Stati Uniti d'America non hanno ancora predisposto unper porreallasu vasta scala. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdurante una conferenza stampa con i giornalisti alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo riportano i media ucraini. "Non vedo che ci sia unpronto negli Stati Uniti. Sono pronto a parlare realisticamente in qualsiasi momento. Siamo pronti a parlare di tutto, dal contingente alle garanzie di sicurezza. Siamo pronti a qualsiasi costruzione per fermare Putin", ha detto