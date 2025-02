Zelensky | colloquio con Meloni grazie Italia per sostegno Ucraina

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 feb. (askanews) – “Ho avuto una telefonata con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiae ho ringraziato l’per il suo ampioall’”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr. “L’ho informata dei miei recenti contatti con l’amministrazione statunitense, tra cui l’incontro con il vice presidente JD Vance e la telefonata con il presidente Trump”, ha aggiunto, “Abbiamo discusso del coordinamento con i partner sulle garanzie di sicurezza efficaci per l’e dei possibili quadri per assicurare la sicurezza a lungo termine”. “Ho sottolineato che la garanzia più forte ed efficace in termini di costi è l’adesione alla Nato”, ha proseguito, “Finché l’non riceverà un invito, è fondamentale che i nostri partner sostengano lo sviluppo di un esercito forte e moderno, di sistemi di difesa aerea, di capacità a lungo raggio e di una flotta capace”.