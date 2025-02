Quotidiano.net - Zelensky avverte: Putin potrebbe attaccare la Nato nel 2024 senza garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr, parlando ai giornalisti a Monaco, ha affermato che,di, Vladimirlal'anno prossimo. I russi "possono andare avanti in Ucraina, oppure andranno in Polonia o nei Paesi Baltici, e credo che questa sia la sua idea. E credo che tutto quello che ho dall'intelligence. è che stia preparando la guerra contro i Paesi dellal'anno prossimo", ha detto secondo quanto riporta il Guardian. "Questo è quello che penso, non lo so, non ho il 100%" delle informazioni, ha ammesso. "Ma Dio ci benedica, fermeremo questo pazzo".