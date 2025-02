Unlimitednews.it - Zaia “Sul fine vita serve una legge nazionale, non si può più fingere”

ROMA (ITALPRESS) – “Suluna”. “Mai fatto guerre di religione, ma ho guardato sempre in faccia la realtà. Ricorda col Covid? Sono stato il primo a istituire la zona rossa, a chiudere tutto, carnevale di Venezia compreso, mentre altri organizzavano gli spritz.”. A dirlo in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” il presidente della Regione Veneto, Luca. Quello della Regione Veneto “non è un regolamento. E’ una circolare, che dovrebbe fissare delle regole, in quanto ilesiste già. C’è la sentenza della Consulta del 2019. Stabilisce che un malato terminale può fare domanda se sono rispettati questi quattro requisiti: diagnosi infausta, mantenimento inda supporti, grave sofferenza fisica e psichica, libertà di scelta. In Veneto abbiamo avuto sette domande”.