Zaccaro Area | Mirano a una giustizia debole con i forti e forte con i più deboli

Giovanni, giudice penale, già consigliere del Consiglio superiore della Magistratura, attuale segretario diDg, la corrente “di sinistra” delle toghe. In pratica, agli occhi della maggioranza guidata da Giorgia Meloni, l’incarnazione del male. a lui abbiamo chiesto di fare un punto sulla guerra tra potere esecutivo e giudiziario che si sta combattendo da tempo (e non per volontà die giudici). Ieriha commentato l’endorsement del ministro delladella Turchia, Yilmaz Tunç, al collega Carlo Nordio (Tunçil si è detto stupito per le proteste dei magistrati italiani), chiedendo al Guardasigilli avesse capito “di avere parlato con il ministro del Paese che ha rimosso centinaia di magistrati ed ha processato ed imprigionato avvocati e magistrati? Del paese che è nella parte bassa della classifica del Wjp Rule of Law Index?.