YuGiOh Structure Deck Destino Bianco Occhi Blu è arrivato | Kaiba sii fiero di noi!

Dopo un’attesa che è sembrata eterna, lodiBlu è finalmente. Il mazzo che negli ultimi mesi dall’uscita in OCG ha cambiato il meta, riportando la creatura più temibile e potente del gioco nel posto che gli spetta: in cima alle classifiche. Parliamo ovviamente dell’incredibile DragoBlu, che pereò a dirla tutta da solo non avrebbe potuto fare un granché. Affiancato dai supporti esclusivi per il, più tante ristampe che da tempo non vedevano la luce del sole, questo mazzo precostruito è probabilmente il nuovoche dovete scegliere, da neofiti, se volete entrare nel mondo di. In attesa di testare liste budget e proporvele nei prossimi giorni, intanto ecco a voi il comunicato stampa inviatoci da Konami per celebrare la pubblicazione!Blu, il comunicato stampaA seguire, quindi, ecco il testo integrale del comunicato di Konami riguardo il nuovoBlu.