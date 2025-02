Panorama.it - YouTube compie 20 anni

Giocare d’anticipo è stato il tratto distintivo di, la piattaforma che ha scandito l’innovazione digitale sdoganando i video fai da te, lo spazio virtuale su cui è nata la creator economy, basata sul rapporto diretto tra autore e spettatore. Un aspetto oggi dominante ma di significativa rottura il 14 febbraio 2005, quando dall’idea di tre amici — Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, tre dipendenti PayPal che in principio volevano creare una piattaforma di dating caratterizzata da brevi clip di presentazione degli utenti — nacque un servizio per caricare e condividere video. Quelli realizzati nella propria camera o allo zoo, teatro della prima clip pubblicata su, 19 secondi in cui Karim parla durante una visita al giardino degli animali di San Diego, che hanno aperto la strada al video-hosting, abbattendo le barriere spazio-temporali.