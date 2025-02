Internews24.com - Youth League Inter, ecco chi sarà l’avversaria dei nerazzurri agli Ottavi: è ufficiale dopo il sorteggio!

di Redazionechidei: èil! Tutti gli abbinamentiSi è concluso a Nyon ilche ha decretato tutti gli abbinamenti per glidi Finale di, turno al quale si è qualificata con merito l’Primavera. Il gruppo guidato ma mister Zanchetta,aver chiuso la prima parte della competizione piazzandosi al primo posto nella maxi-classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6 partite), hanno anche battuto il Lille per 3 ad 1 ai sedicesimi di finale.L’urna ha dato il suo verdetto: il prossimo avversario deiil Bayern Monaco.non fortunato per i ragazzi di mister Zanchetta, i quali giocheranno in trasferta la sfida contro i bavaresi in programma tra il 4 e il 5 marzo.