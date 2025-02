Tpi.it - Yes, I know my way: il testo della canzone (cover) di Rocco Hunt e Clementino a Sanremo 2025

Yes Imy wayMa nun' è addò m'aie purtato tuYes Imy wayMo' nun me futte cchiùMo' nun me futte cchiùTu vaje deritto e i' resto a pereVa tu va, tant'io sbareoYes Imy way'E guaie mie 'e saccio i'Ma chi me credeYes Imy wayMa tu nun puo' venìMa tu nun puo' venìI' m'arreseco sulo si vale 'a pena 'e tentà'Ma po' chi mm'o ffa' faSiente fa' accussìNun dà retta a nisciunoFatte 'e fatte tuoieMa si haje suffrì' caccia 'a curreaSiente fa' accussìMiette 'e creature 'o solePecché hanna sapè' addò fà friddoE addò fà cchiù caloreYes Imy wayMa nun' è addò m'aie purtato tuYes Imy wayMo' nun me futte cchiùMo' nun me futte cchiùTu vaje deritto e i' resto a pereVa tu va, tant'io sbareoSiente fa' accussìNun dà retta a nisciunoFatte 'e fatte tuoieMa si haje suffrì' caccia 'a curreaSiente fa' accussìMiette 'e creature 'o solePecché hanna sapè' addò fà friddoE addò fà cchiù caloreYes Imy wayYes Imy wayMy wayMo' nun me futte cchiùMo' nun me futte cchiùYes Imy wayYes Imy wayMy way, my way