X-Men | l’adamantio di Captain America | Brave New World getterà le basi

X-Men:diNewle”Uno degli elementi di maggiore interesse del nuovoNew, al momento in sala, è senza dubbio il fatto che i Marvel Studios si sono decisi a introdurrenell’universo condiviso, spianando la strada, a tutti gli effetti, agli X-Men.Nella promozione del film, in spot e trailer, vediamo il Presidente Ross alle prese con un annuncio importante: all’interno dell’Isola Celestiale, che altri non sarebbe che il corpo di Tiamut semi-emerso dal centro della Terra (in Eternals) è stato rinvenuto questo minerale resistentissimo, più del vibranio wakandiano, che potrebbe essere applicato a difesa, medicina e tecnologia.Chiaramente, come spesso succede per l’uomo,verrà utilizzato principalmente a scopi bellici, e in particolare, da quello che ci dicono i fumetti, come ingrediente base per il progetto Arma X.