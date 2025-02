Newsagent.it - Wyylde approda a Sanremo

La piattaforma con 6 milioni di iscritti in Europa porta al Festival della canzone italiana la sua idea di sessualità liberaIn occasione della 75esima edizione del Festival della canzone italiana,è ospite di Casacon Radio Deejay Fox per portare al “Fuori Festival” la sua idea di sessualità libera e senza tabù, con una attività accattivante nelle piazze e nelle strade del festival tra “Casa” e l’AristonPresente da 20 anni in Europa con oltre 6 milioni di iscritti (tra Francia, Spagna e Germania),ha di recente fatto il suo ingresso anche nel mercato italiano, declinando l’offerta dei suoi servizi sulla base delle esigenze specifiche in fatto di sessualità emerse da una ricerca Ipsos commissionata ad hoc tra gli abitanti del Bel Paese.La presenza del social network nel contesto del Festival diè coerente con la volontà di allinearsi ai costumi e alle tradizioni italiani (di cui la rassegna musicale rappresenta una delle manifestazioni più autorevoli) e promuovere anche in Italia l’adozione di un atteggiamento più disinvolto e anticonformista nei confronti dei diversi modi di vivere la sessualità, al di fuori del consueto modello di coppia.