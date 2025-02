Zonawrestling.net - WWE: Sonya Deville rompe il silenzio dopo l’uscita dalla WWE e segnala il prossimo passo nella sua carriera

A differenza di molte stelle WWE licenziate il 7 febbraio,non è stata licenziata direttamente, il suo contratto semplicemente non verrà rinnovato quando scadrà a fine mese. Questo le consente di evitare la tipica clausola di stop di 90 giorni, il che significa che potrà firmare con qualsiasi federazione o perseguire altre opportunità immediatamente., il cui vero nome è Daria Rae Berenato, ha già iniziato a distaccarsi dal suo personaggio in WWE. Recentemente ha cambiato il suo nome su X, tornando al suo vero nome, e ha condiviso messaggi criptici che suggeriscono il suoaver partecipato alla prima di Cobra Kai, ha postato: “.. Vediamo cosa succede” alimentando ulteriormente la curiosità tra i fan. Ha anche aggiornato la sua bio scrivendo “To be continued .