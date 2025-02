Zonawrestling.net - WWE: Mickie James pronta a tornare? Il commento che accende le speculazioni

potrebbe essersi ritirata, ma non esclude un ultimo match, soprattutto dopo che Roxanne Perez ha fatto il suo nome in una dream list di avversarie per WrestleMania.Durante un’intervista con No Contest Wrestling, a Roxanne Perez è stato chiesto quali leggende vorrebbe affrontare sul più grande palcoscenico. Senza esitazione, ha citato Trish Stratus, Lita, Chyna, AJ Lee etra le sue avversarie da sogno. Tuttavia, quando le è stato chiesto chi potrebbe realmente affrontare, ha indicato Stratus ecome le opzioni più concrete.non ha perso tempo a rispondere, ripostando il video e lasciando intendere che Perez potrebbe aver appena messo qualcosa in moto:“Mi farai rispolverare i miei stivali da lavoro, @roxannewwe? ”You gonna make me dust off my working boots @roxannewwe~Aldis (@) February 13, 2025 Quel sempliceè bastato per scatenare lesu un possibile ritorno dell’ex campionessa femminile,a rimettersi in gioco per un ultimo match.