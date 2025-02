Zonawrestling.net - WWE: Michelle McCool nella WWE Hall of Fame, la reazione speciale di The Undertaker

Leggi su Zonawrestling.net

entrerà ufficialmenteWWEof, ma la vera sorpresa? Theha usato i social per celebrare pubblicamente questo momento. “The Deadman”, che raramente pubblica sui social media, ha fatto un’eccezione per il più grande traguardo della carriera di sua moglie, e il suo messaggio dice tutto:“@L, sono incredibilmente orgoglioso di te! Questo riconoscimento è più che meritato e da tempo dovuto!” .@L, I’m so incredibly proud of you! This is so well deserved and way overdue!(@) February 14, 2025 I fan sanno che Theè molto riservato, quindi il fatto che abbia deciso di esprimere pubblicamente la sua gioia per l’ingresso diofla dice lunga. Le sue parole hanno aggiunto ancora più emozione a un momento che già sembrava atteso da tempo per l’ex Women’s e Divas Champion.