Zonawrestling.net - WWE: Michelle McCool nella classe 2025 della Hall of Fame

Leggi su Zonawrestling.net

Ci avviciniamo a WrestleMania, e come ogni anni i dubbi dei fan riguardano due categorie: quali match comporranno il programmadue giorni, e chi saranno i wrestler del passato ad essere premiati, il venerdì sera, con l’ingressoof. Quest’anno l’headliner è stato svelato per primo, ed è Triple H, l’uomo che è in prima fila in questa nuova era per la WWE – ma è in prima fila anche in altri contesti.giornata di oggi, però, è arrivato il secondo nome:.Riconoscimento per l’ex DivaProprio nei giorni scorsi era uscita l’intervista diai microfoni di Chris Van Vliet, in cui aveva ammesso che un’inductionofsarebbe stata una certificazione del valoresua carriera. Ed ecco che allora Triple H non ha perso tempo, e in un intervento alla trasmissione Get upESPN ha sorpreso, che era presente in studio col marito Undertaker, annunciandole che sarà partedel