WWE: L'arrivo di Ricky Starks in NXT era già nei piani da tempo

Dopo mesi di stallo, rumor e frecciatine, la settimana appena trascorsa è stata un vero e proprio punto di svolta nella carriera di: prima la rimozione dal sito della AEW, poi la conferma del suo addio alla federazione di Tony Khan, e martedì sera, completamente a sorpresa, il debutto in NXT, avvenuto così in fretta che la WWE ha deciso di non dire il suo nome in diretta perché copyright e merchandising non erano pronti. La firma con la federazione di Stamford è arrivata velocissima, con la WWE che non ha persoe l’ha immediatamente messo sotto contratto, ma l’idea di farlo debuttare in NXT non sarebbe stata improvvisata.Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella newsletter del Wrestling Observer, infatti, l’idea di far debuttarein NXT era nell’aria dain WWE, già da prima del suo addio alla AEW.