WWE | Lance Anoa’i approda in NXT un nuovo capitolo per la Bloodline

Il dominio dellacontinua a estendersi mentre la famigliacontinua a dominare la WWE e il mondo del wrestling. Il cugino di Roman Reigns e figlio di Samu,, ha ufficialmente confermato il suo arrivo nella compagnia con sede a Stamford. Il wrestler di terza generazione avrebbe firmato un contratto con la WWE la scorsa estate. Purtroppo, un infortunio non specificato lo ha tenuto lontano dalla TV.non èal colosso dell’intrattenimento sportivo, avendo già lavorato in passato come talent enhancement. La WWE lo ha presentato per la prima volta a RAW come cugino di Roman Reigns durante la rivalità del Tribal Chief con Shane McMahon nel 2019.ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram una foto con il Senior Vice President of Talent Development Creative, Shawn Michaels.