Zonawrestling.net - WWE: Hulk Hogan esprime confusione riguardo l’esibizione di Kendrick Lamar al Super Bowl

Leggi su Zonawrestling.net

ha offerto un’esibizione straordinaria durante l’Halftime Show del2025, ma non aspettatevi chela aggiunga presto alla sua playlist. La leggenda della WWE ha condiviso le sue impressioni sulla performance durante un’intervista con Fox News, ammettendo di non aver capito cosa stesse succedendo:“Fratello, non riuscivo a capire nulla di quello che veniva detto, amico. Avevo il volume al massimo, c’era un sacco di gente che urlava e gridava in casa, e onestamente non sapevo cosa stesse succedendo” ha raccontato. Sembrava che si aspettasse qualcosa di completamente diverso. “Stavo aspettando che Willie Nelson uscisse e cantasse America the Beautiful o qualcosa del genere” ha aggiunto.“Bro, I couldn’t understand a word that was being said, man.