Zonawrestling.net - WWE: Ecco gli ascolti di NXT nell’episodio che precede di Vengeance Day

Leggi su Zonawrestling.net

L’ultima puntata di WWE NXT su The CW ha registrato 801.000 spettatori, con un incremento del 4,6% rispetto alla settimanante. Si tratta del secondo dato più basso per lo show dal 14 gennaio, ma è anche la terza volta nelle ultime quattro settimane che NXT supera gli 800.000 spettatori.I dati demograficiNella fascia demografica 18-49 anni, NXT ha ottenuto un rating di 0,18, segnando un calo del 10% rispetto alla settimana scorsa. Questo rappresenta il secondo rating più basso fatto registrare dallo show in questa categoria nel 2025.La concorrenza televisivaLa puntata è andata in onda in contemporanea con il basket NBA su TNT e una partita di basket universitario su ESPN, che hanno occupato i primi due posti nella classifica via cavo con rating rispettivamente di 0,34 e 0,31.