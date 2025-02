Zonawrestling.net - WWE: Dal ring al grande schermo, Big E nella commedia ‘F+’

Big E sbarca sul, e questa volta non per un match di wrestling, ma per una vera e propriahollywoodiana. Secondo Deadline, l’ex campione WWE ha ottenuto un ruolo in F+, unaper famiglie che racconta la storia di un gruppo di adolescenti che irrompepropria scuola media per cambiare i voti insufficienti.Il film, che ha appena siglato un accordo di distribuzione per il Nord America con Vertical, vede anche la partecipazione del sei volte campione UFC, Randy Couture, di Tommy Davidson (In Living Color) e di Jennifer Esposito (Crash). Big E porterà il suo carisma inconfondibile sul set accanto a un cast di giovani promesse, tra cui Wells Rappaport, Lily Jane, James Williams Jr., Lilly Tricano e Cade Clark.Big E si reinventa attoreIl film è diretto da Kenny Beaumont e scritto da Jonathan Davenport, mentre la produzione è stata curata da Eli Lipnik di Swen Studios e Jason M.