Oasport.it - WTA Doha 2025, risultati 14 febbraio: la finale sarà tra Amanda Anisimova e Jelena Ostapenko

Leggi su Oasport.it

Si sono disputate ale semifinali dei Qatar Opendi tennis, torneo di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor qatariota nel tabellone singolare femminile, orfano di tenniste italiane, l’ultimo attotra la statunitensee la lettone Je?ena.Nella parte alta del tabellone la statunitenseregola la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6-3 maturato in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set la nordamericana vola sul 4-0, poi la russa accorcia fino al 3-4, mariprende il comando delle operazioni e chiude sul 6-3 in 44?. Nella seconda partita lo strappo decisivo arriva nel quarto game, quando la statunitense toglie la battuta all’avversaria a trenta.risale dal 15-40 nel quinto gioco, poi viaggia spedita verso il 6-3 in 46 minuti.