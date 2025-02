Gamberorosso.it - Wine Paris 2025: ecco il responso delle cantine italiane

? Produttori e aziende rispondono con un back mediamente positivo. I numeri raccontano 5.300 espositori e oltre 50.000 visitatori per il salone organizzato da Vinexposium, con un forte incremento di presenza di pubblico internazionale in attesa della risposta di Prowein. Anche per questa edizione si riaccende il derby tra le due fiere internazionali che si gioca su diversi fattori, dall’elemento organizzativo al return of investment registrato dalle aziende attraverso i contatti allacciati con buyer locali e internazionali.Altro tema caldo è il trend dei dealcolati che continuano a suscitare curiosità e interesse, al di là della qualità nel bicchiere. Non ultimo, si riflette sempre di più sul ruolofiere come centro nevralgico del business, sopratutto in un periodo particolarmente delicato.