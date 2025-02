Napolitoday.it - Whitemary in concerto al Duel Club con New Bianchini, il nuovo album per 42 Records

Arriva in Campania il travolgente tour di, organizzato da DNA concerti, per un imperdibile live venerdì 21 febbraio aldi Pozzuoli (NA).Biglietti disponibili su Dice: https://shorturl.at/UuAQeUna serata di festa in cui ballare senza freni tutte le canzoni di NEW.