Whatsapp, ora puoi parlare in qualsiasi lingua: ecco come attivare la funzione

sta attraversando una vera e propria rivoluzione. Non passa giorno che non ci sia l’annuncio di qualche nuova. Tra le più interessanti ora c’è la possibilità di poter “” in, avendo così la possibilità di comunicare con persone diparte del mondo senza problemi. Tutto questo avviene grazie alla“traduttore automatico“. A illustrare la novità è il portale WaBetaInfo: “Grazie all’ultimo aggiornamentobeta per Android 2.25.4.5, disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto chesta lavorando a una funzionalità per rilevare automaticamente ladei messaggi per la traduzione!”. Questo aggiornamento, spiegano gli esperti, introdurrà funzionalità di traduzione avanzate, “consentendo agli utenti di tradurre facilmente i contenuti all’interno delle loro chat e dei loro canali, mantenendo privacy e sicurezza.