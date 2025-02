Cataniatoday.it - Western interattivo "Mezzogiorno e 1/4 di fuoco"

Sabato 15 marzo ore 21:00.e 1/4 di. Siete pronti per il primoteatrale comico? Tra pistoleri e cowboys, supereremo le frontiere del cabaret, del giallo e della commedia fino a sconfinare in un nuovo genere di spettacolo che ci porterà lontano (ma non troppo).