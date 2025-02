Chiccheinformatiche.com - We’re asking Pages like yours to confirm by 30 set that they aren’t meant for children under 13 – Cos’è questo messaggio da Facebook

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Verifica: Cosa fare se ricevi ilYour Page Isn’tfor13”sta chiedendo agli amministratori delle pagine di confermare se i loro contenuti sono destinati a un pubblico sotto i 13 anni.fa parte delle misure di conformità a normative internazionali come il COPPA (’s Online Privacy Protection Act) negli Stati Uniti e il GDPR-K in Europa. Queste leggi tutelano la privacy dei minori e regolano il tipo di contenuto che può essere indirizzato ai bambini.Se la tua pagina è destinata a un pubblico generico o adulto, devi confermare questa informazione per continuare a operare senza limitazioni.Cosa devo fare per confermare a?Basterà premere sul tasto “Continue” per procedere, vi verrà mostrata questa schermata:Basterà premere conferma per confermare il tutto.