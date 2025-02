Lanazione.it - Weekend della legalità. Con la mezza maratona

Arriva il fine settimana. Domenica ci sarà la XXI edizionecittà di Scandicci. L’evento è organizzato nell’ambito del programma cittadino di educazione alladalla Podistica Il Ponte, associazione che conta oltre 100 tesserati ed esiste da 45 anni. Nell’ambito del programma di educazione allasarà presente anche il progetto Vitamine per la scuola, con la vendita delle arance provenienti dalla Cooperativa Libera Terra Beppe Montana, che coltiva i terreni confiscati alla mafia in Sicilia. "Speriamo in un’ampia partecipazione da parte dei cittadini – ha detto l’assessora alla CulturaFiorenza Poli –. Diamo un messaggio potente contro tutte le mafie, e siamo sicuri che Scandicci risponderà ancora una volta in modo positivo". Nella stessa giornata previste anche le distanze non competive Scandicci Corre (10,5 km) e la Passeggiata(5 km).