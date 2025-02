Lanazione.it - Webcam puntata sul Molo della Pilarella. Il rione adesso ha il suo "occhio" elettronico

Una nuovache guarda al. Ilbiancorossoblù annuncia l’installazione di un obiettivo che permetterà, sia a chi abita fuori che ai residenti stessi, di avere unsul territorio anche quando non vi si può accedere per qualche motivo. Uno strumento utile per stare più vicini al proprio paese, ma anche per osservare ad esempio le condizioni atmosferiche in un determinato momento. La nuova telecamera, posizionata sul terrazzo dell’osteria "La Pace", consente di osservare la piazza delle Meraviglie e via del. "Finalmente, dopo un po’ di tempo che ci stavamo provando, abbiamo la nostra primaalla– spiegano dal–. É online la telecamera fissa 24 ore su 24 che riprende ile il Pianetto. Ringraziamo l’osteria ’La Pace’ di Stefano Guzzon, che ci ha permesso l’istallazione del dispositivo e la garanziacopertura internet che servirà al servizio.