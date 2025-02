Screenworld.it - We Live in Time è tratto da un libro o da una storia vera? La risposta vi stupirà

Wein– Tutto il tempo che abbiamo è un film che ha catturato l’attenzione di molti per la sua trama intensa ed emotiva. Sicuramente, il giorno di San Valentino molte coppie saranno al cinema a vivere sul grande schermo l’amore e le sue difficoltà.Una domanda comune tra gli spettatori riguarda l’origine della pellicola. È basata su uno su eventi reali? Sebbene potrebbe sorprendervi, laè no, non èo ispirato a nessun. Il film è interamente frutto della creatività degli autori e non si basa né su un’opera letteraria preesistente né su fatti realmente accaduti, cosa che coglie tutti impreparati poiché è raro che lungometraggi come questo non siano nemmeno ispirati a qualche dinamica reale.Di cosa parla WeinL’amore a volte arriva quando meno te lo aspetti, e nel caso di Wein– Tutto il tempo che abbiamo, diretto da John Crowley, è proprio un incidente a cambiare per sempre le vite dei protagonisti.