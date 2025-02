Watkins e Mings per tornare contro il trattore

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 18:23:00 Breaking news:Aston Villa avrà disponibili Olliee Tyronequando ospiteranno Ipswich sabato.Entrambi hanno perso la vittoria del quarto round della FA Cup della domenica domenica sul Tottenham a Villa Park e Hand Unai Emery un grande impulso, ma i Villan sono Stil senza altri cinque giocatori chiave.Matty Cash, Pau Torres, Amadou Onana, Ross Barkley sono stati tutti assenti nei giochi recenti, con Ezri Konsa che si è unito a loro nella lista degli assenti dopo essere rimasti feriti nel 2-1 su Spurs.Emery ha dichiarato: “Ancora fuori per domani sono Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa, Amadou Onana, Ross Barkley.“Coloro che si sono allenati questa mattina con il gruppo e sono nella squadra sono Tyronee Ollie.”Acquisti di gennaio ed equilibrio della squadraL’infortunio di Konsa ha potuto vedere il prestito di gennaio che firma che Axel Disasi inizi nel cuore della difesa per Villa che ha perso la vittoria dello scorso fine settimana a causa dell’essere in coppa.