Vuoi vendicarti dell’ex a San Valentino? Fallo con uno scarafaggio e altri animali

Sanè arrivato con il suo immancabile tripudio di cuori zuccherosi e cioccolatini in tutte le varietà pronti ad ornare teneri orsetti ignari della loro funzione. In sostanza ci si trova in quel periodo dell’anno in cui l’amore è nell’aria, i fiori sbocciano anche se è febbraio e le coppie si scambiano dolci promesse. Insomma, una vera e propria tortura per chi affronta tutto questo con una rottura ancora fresca da affrontare. Rispetto agli anni passati, però, per tutti quelli che sono animati da desideri di vendetta piuttosto che di amore, sono state pensate alcune attività davvero particolari.Una di questa, ad esempio, prevede la partecipazione straordinaria di unofischiante del Madagascar cui è possibile dare il nome del proprio ex. Ad organizzare il tutto sono alcuni zoo o centri, come l’Hemsley Conservation Centre nel Regno Unito.