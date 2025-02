Formiche.net - Von der Leyen sposa la linea dell’Italia. Fuori la Difesa dal Patto di stabilità

La Commissione europea intende proporre ai Paesi dell’Ue di sospendere i vincoli deldie di crescita per le spese relative alla. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, evento annuale dedicato ai principali temi di politica estera, alle sfide attuali e future alla sicurezza. “Vorrei che gli Stati membri aumentassero in modo significativo la spesa per la”, ha detto von der, riferendosi in particolare alla necessità emersa in sede Nato di rivedere le percentuali di Pil da destinare alle spese militari. “Dovremo aumentare ancora una volta in modo considerevole questo numero. Perché passare dal 2% a oltre il 3% significa centinaia di miliardi di investimenti in più ogni anno”, ha sottoto la numero uno della Commissione.