Secoloditalia.it - Von der Leyen: più soldi per la difesa, serve coraggio. Palazzo Chigi: pronti a collaborare

Leggi su Secoloditalia.it

Bruxelles conferma la linea dell’incremento degli investimenti nel comparto strategico della. “La Commissione europea proporrà di attivare la clausola di salvaguardia del patto di stabilità per consentire agli Stati membri di aumentare gli investimenti nella”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von deralla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco. Nell’individuare lo strumento più idoneo ha citato esplicitamente il precedente della pandemia di Covid-19 che portò alla sospensione del Patto di stabilità per quasi quattro anni.Von der: sospendere il patto di stabilità per la“Durante la pandemia abbiamo attivato la clausola di salvaguardia perché ci trovavamo nel bel mezzo di una crisi. Ritengo che ci troviamo in un altro periodo di crisi”, continua von der, preoccupata per la guerra russo-ucraina e un’Europa indietro nella corsa agli armamenti.