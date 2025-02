Von der Leyen | nuove risorse per Difesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.46 La presidente della Commissione europea Ursula von derpropone di sospendere il Patto di stabilità affinché i Paesi membri possano spendere di più per lasenza vincoli di bilancio "Nelle precedenti crisi strordinarie abbiamo dato agli Stati membri un margine fiscale extra attivando la clausola di salvaguardia. Credo che siamo in un altro periodo simile. Ecco perché posso annunciare che proporrò di attivare la clausola di salvaguardia per gli investimenti nella", dice von deralla conferenza di Monaco