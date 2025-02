Oasport.it - Volley femminile, Chieri-Scandicci, Novara-Conegliano e Milano-Bergamo infiammano la 23ma giornata di A1

Che sfide, che super turno di campionato che va ad intrecciarsi con una settimana densa di sfide decisive in Europa per le squadre italiane. Lanumero 23, la quart’ultima di campionato, mette di fronte tra loro, scherzo del calendario, sei delle prime sette squadre della classifica in tre sfide che definire stellari non è esagerato.Ava in scena la ripetizione della semifinale di Coppa Italia che ha regalato qualche emozione più del previsto tra Igor Gorgonzola e Prosecco Doc Imoco. La squadra piemontese, per alcuni tratti della sfida di Bologna, è riuscita a mettere in difficoltà le venete, arrendendosi comunque in tre set., invece, sta proseguendo senza guardare in faccia a nessuno la sua marcia meravigliosa, ha già in tasca la vittoria della regular season ma non vuole (o non può, vista la fame di successi del gruppo) fermarsi.