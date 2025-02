Oasport.it - Volley, Civitanova liquida l’SK Ankara e avvicina la finale di Challenge Cup

Leggi su Oasport.it

ha travoltocon un secco 3-0 (25-21; 25-17; 25-21) nella semid’andata dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube ha rispettato il pronostico della vigilia davanti ai 1.600 spettatori dell’Eurosuole Forum, regolando la rognosa formazione turca con il massimo scarto e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo: servirà vincere due set nel confronto di ritorno in programma tra un paio di settimane nella capitale anatolica, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.La Lube è riuscita a prendere il comando delle operazioni nella parte centrale dei primi due set e poi ha allungato di forza nel, mentre nel terzo parziale ha recuperato un break di svantaggio e poi ha tenuto a bada gli ospiti chiudendo i conti in 86 minuti di gioco.