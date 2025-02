Oasport.it - Volley, aria d’Europa nella terz’ultima di Superlega! Fari puntati su Perugia-Milano e Monza-Trento

L’Italia che prova a sbancare l’Europa si trova protagonista di due sfide dellagiornata di, in programma nel week-end in arrivo., che si prepara ai quarti di Champions con, ospita, che dovrà tentare l’impresa con l’Halkbank Ankara, mentre, ai quarti di Champions ma impegnatissimalotta per non retrocedere, affronta, che è ad un passo dalla semifinale della Cev Cup.La giornata si apre con il confronto tra Veroe Itas Trentino, che si affronteranno alle 20:30 all’OpioquadArena di, che ha faticato in questa stagione, cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire una classifica che al momento la vede in fondo. D’altro canto, Trentino arriva in buona forma, con l’obiettivo di continuare a lottare per la vetta.