Lanazione.it - “Volle uccidere la moglie”: condannato a 16 anni. La donna morì nell’incidente stradale

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 14 febbraio 2025 – È statoa 16Daniele Mazzolini, il 62enne accusato di omicidio volontario per la morte dellaAnna Lucarini, ex vigilessa della polizia municipale, all'epoca 58enne, oltre che per maltrattamenti alla figlia e violazione al Codice della strada. La sentenza è arrivata stamani in primo grado alla Corte d'assise di Lucca dopo che il pm Sara Polino aveva chiesto l'ergastolo e l'isolamento diurno per tre mesi. L'uomo è stato invece assolto dal reato di maltrattamenti alla. La tragedia risale al 9 ottobre 2022, quando la coppia era in macchina, guidata da Mazzolini, diretta a Pietrasanta lungo la Sarzanese. Secondo l'accusa l'uomo sarebbe andato volontariamente contro un albero causando l'incidente che non lasciò scampo alla. La difesa, invece, sostiene che a causare l'incidente sia stato un gesto di distrazione durante un sorpasso insieme allo stato d'ebbrezza di Mazzolini.