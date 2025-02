Vive la difference! Quanto vale oggi quell’affermazione usata dai cugini d’Oltralpe

Leggi su Ildenaro.it

Succede ancora di frequente che un pensiero espresso al momento a voce alta in relazione a un evento di un particolare genere, finisca per diventare, per i motivi più disparati, un’ esclamazione che esterna un senso di sbalordimento. Esso è composto di ironia e meraviglia nello stesso tempo. Fu appunto in maniera estemporanea che Anatole France, scrittore francese attivo a cavallo di due secoli, quello scorso e il precedente, usò quell’ affermazione per ribadire che le differenza tra uomini e donne, con buona pace per le femministe, per alcune peculiarità esiste e va tenuta da conto, nonché salvaguardata. Ne conseguenze, anche se solo sottinteso: “guai se così non fosse !”. La citazione trova la collocazione in queste righe non solo perché ricorre Sanntino,perché si addice anche a altre attività umane, seppur in modo più prosaico, come il modo di reggere le sorti di un paese.