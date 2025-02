Sport.quotidiano.net - Virtus Due settimane per ribaltare la stagione

"Se tutto va bene siamo rovinati". I social non perdonano e l’umore della tifoseria bianconera, dopo l’uscita dalla Coppa Italia, è ai minimi storici. E se i tifosi sono abituati agli eccessi, nel bene e nel male, non è che in casal’aria sia delle migliori. Musi lunghi e facce tese: perché perdere con Milano ci può stare. Perdere giocando solo un quarto no. Ed è da lì che ripartono presente e futuro. Ieri nessun allenamento punitivo, perché la squadra è rientrata in città verso le 4. Ma da oggi, fino al 28 febbraio, giorno della sfida di Eurolega con l’Olympiacos, ci sono dueper provare a dare un senso alla. Ivanovic ha alzato l’asticella: "Vinceremo lo scudetto". Il tricolore resta l’unico obiettivo: dopo la finale di Supercoppa gettata alle ortiche e un’Eurolega nella quale, Belinelli e compagni, non sono riusciti a ripetere il cammino precedente.