Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne. Danza, canti e letture: studenti in campo per dire “mai più”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 14 febbraio 2025 – Si è cantato Gabbani. Si sono letti autori stranieri e le coreografie hanno riempito l’atrio delle scuole Orsini. Come ogni anno la scuola è stata protagonista con un flash mob della campagna internazionale “One Billion Rising”, contro la. «Attraverso lai ragazzi meglio interiorizzano temi così delicati ma importanti, sono attivi e diventano maggiormente consapevoli dei propri diritti», ha detto la professoressa di educazione motoria Luana Vittuari, che dal 2009 organizza questa manifestazione. Una novantina i ragazzi coinvolti: hanno partecipato la Vicesindaca Elisa Spada che l’assessora alla Scuola Gianna Gambetti, oltre alle presidenti delle associazioni del territorio Alice Bonoli Dalmonte per ‘Trame di terre’ e Cristina Zanasi per ‘Per le’.