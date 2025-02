Ilfattoquotidiano.it - Violenza domestica, la Cedu condanna l’Italia sul caso Buscemi: una vittoria per tutte le donne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ arrivata un’altraperda parte dellain materia diper violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti umani: “Nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti”. Le autorità italiane – secondo i giudici di Bruxelles – non hanno agito con sufficiente tempestività e ragionevole diligenza dimostrando incapacità nel condurre le indagini e non hanno garantito che l’autore del reato fosse perseguito e punito senza indebiti ritardi. Tantomeno tennero conto del problema specifico dellae di conseguenza non fornirono una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente, agendo “in spregio al loro obbligo di garantire che l’accusato di minacce e molestie fosse processato rapidamente e non potesse quindi beneficiare della prescrizione”.