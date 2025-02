Lortica.it - Violenta rissa in centro: due uomini si affrontano, uno morde l’altro

Una scena sconvolgente si è verificata ieri nel cuore della città, dove duesono stati trovati dagli agenti della polizia mentre si affrontavano in una. Secondo quanto ricostruito, i due si sono inizialmente colpiti a vicenda, ma l’escalation è proseguita quando uno dei due ha aggreditondolo.A fermare la furia dei contendenti sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, che hanno evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. Entrambi glisono stati soccorsi, ma per fortuna le loro condizioni non sembrano essere gravi.Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le motivazioni alla base di questo violento scontro. Al momento, non è stato reso noto se i due avessero precedenti di conflitto o se l’incidente sia stato provocato da un diverbio improvviso.