Teleclubitalia.it - Violenta lite in famiglia a Maddaloni: arrestato un 58enne per maltrattamenti

Leggi su Teleclubitalia.it

Un violento episodio di aggressione familiare ha avuto luogo ieri, 13 febbraio, poco dopo le 12.30 in via Santa Barbara a, nel casertano. La segnalazione di unafuribonda in corso è giunta al numero di emergenza “112”, scatenando prontamente l’intervento della pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione.in: .L'articoloinunperTeleclubitalia.