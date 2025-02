Calciomercato.it - Violazioni norme finanziarie: la Lega è stata avvisata

Leggi su Calciomercato.it

Dopo lein ottica finanziaria in arrivo una possibile svolta: un messaggio chiaro ai vertici calcisticiUna vera e propria bufera in ambito finanziario, ma ora potrebbe esserci una possibile e clamorosa svolta. E lacalcio ègià: possibile svolta in casa Manchester City (LaPresse) – Calciomercato.itLe novità arrivano dall’Inghilterra. ‘Sky Sports Uk’ sottolinea che in un caso portato avanti dal Manchester City, un collegio indipendente ha stabilito che le regole sulle transazioni tra parti associate sono nulle e inapplicabili. Questa sentenza potrebbe aprire la porta ad azionili, ma la Premier League insiste che dipende dal giudizio sulle nuove regole. Il Manchester City ha rivendicato una vittoriale sulla Premier League in una lunga battaglia sulle, con interpretazioni contrastanti sul suo significato.