Ilnapolista.it - Vinicius e l’offerta araba che non si può rifiutare: un miliardo di euro in cinque anni (L’Equipe)

è sempre il tema caldo della Spagna. E infatti le notizie sul suo futuro hanno stancato pure Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che durante l’ennesima conferenza stampa risponde all’ennesima domanda sucosì:«Sono stanco, sì (di parlare sempre di, ndr)».Leggi anche: Ancelotti: «Io in Arabia? Se volessi continuare, perché no? Il problema è se voglio continuare o meno dopo il Real»Le cifre da capogiro che l’Arabia offre aOra peròrivela cheè seriamente interessato aldall’Arabia Saudita. Anche per le cifre che offrono. “La Saudi Pro League, che dalla scorsa estate voleva ingaggiare il giocatore del Madrid, sarebbe disposta a offrirgli un contratto del valore di undiin“. Nelle ultime settimane i colloqui tra le due parti si sono addirittura intensificati, al punto che i media hanno riportato la notizia di un incontro in videoconferenza con il giocatore.