Quotidiano.net - ’Vini delle Coste’. Il grande evento al Real Collegio

di Cristiano ConsortiIldi Lucca, location d’eccezione per bellezza e per la storia che porta con sé, metterà sotto i riflettori loro, i veri protagonisti dell’, i: i vini espressioniprovince di Lucca, Pisa e Massa, ma anche quelli provenienti da tante regioni d’Italia che condividono il sole e il profumo del mare. L’Italia e il mare appunto: un legame forte e indissolubile perché gran parteregioni possiedono almeno una costa. Eppure, isono ancora tutti da scoprire. Per farli conoscere, il 30 e 31 marzo si terrà la manifestazione aperta a operatori del settore, giornalisti e appassionati. Nella selezionecantine, provenienti da tutta Italia, è stata data priorità a quelletà che seguono tutto il ciclo produttivo, dal vigneto alla bottiglia, favorendo la partecipazione di soggetti attivi nell’ambito dell’agricoltura sociale, guardando con interesse ai progetti legati al recupero di terreni in aree marginali, esempi di una viticoltura eroica che regala non solo frutti, ma anche storie tutte da scoprire.