Vincoli e costi insostenibili, il Pnrr è un incubo per i Comuni

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe dovuto rappresentare una svolta per iitaliani, un’occasione per rinnovare scuole, infrastrutture e servizi pubblici con fondi europei. E invece si sta rivelando, per molti enti locali, un boomerang. Tempi strettissimi,in crescita eburocratici stanno costringendo diverse amministrazioni a rinunciare ai progetti. Non per mancanza di visione, ma per l’impossibilità pratica di portarli a termine senza mettere in crisi i bilanci comunali.Quando ildiventa un problema, non una soluzioneA Caravaggio, piccolo comune bergamasco, la giunta ha dovuto rinunciare a mezzo milione di euro per la costruzione di una mensa scolastica. Il sindaco Claudio Bolandrini ha spiegato a Pagella Politica che il finanziamento era insufficiente: isono esplosi e la copertura offerta dalnon bastava.