Villarreal-Valencia il Pronostico di Liga | risultato fisso la scommessa perfetta

Ilha finalmente intrapreso un percorso positivo in campionato, conquistando 9 punti nelle ultime 4 partite, escluse le difficoltà contro il Barcellona. Il cammino verso la salvezza resta lungo, ma ora i Pipistrelli vedono il quart’ultimo posto a soli 2 punti.Dopo tre vittorie consecutive al Mestalla, ilè ora atteso dalla difficile trasferta sul campo del, una delle squadre più in forma della. Gli uomini di Marcelino, ex tecnico proprio del, sono reduci da un successo contro il Las Palmas e occupano la quinta posizione in classifica.Probabili formazioni(4-4-2):Portiere: Diego CondeDifensori: Pau Navarro, Foyth, Kambwala, CardonaCentrocampisti: Pino, Gueye, Parejo, BaenaAttaccanti: Barry, Ayoze(4-3-3):Portiere: MamardashviliDifensori: Foulquier, Mosquera, Tarrega, GayaCentrocampisti: Pepelu, Guerra, LopezAttaccanti: Almeida, Rioja, DuroStatistiche da considerare:Ilha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime 4 partite.